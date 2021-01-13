زي رسمي موحد لبعثة الأهلي في رحلة المشاركة بمونديال العالم للأندية

أنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع شركة ملابس متخصصة لتصميم زي رسمي موحد للبعثة الحمراء تغادر به إلي الدوحة للمشاركة في بطولة العالم للأندية التي ستنطلق في الأول من فبراير المقبل ، وتواجد مندوبين من الشركة للحصول علي مقاسات جميع لاعبي الفريق الأول وجهازهم الفني بمن فيهم محمود الخطيب رئيس النادي والذي سيترأس البعثة والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والمنسق العام للبعثة.

ومن المقرر أن يعقد اليوم محمود الخطيب اجتماعا عامة للجنة العليا للترتيب لمشاركة الفرق الأحمر في مونديال الأندية والتي تضم خالد مرتجي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وامير توفيق مدير التعاقدات وجمال جبر مدير إدارة الإعلام واشرف عمر نائب مدير التسويق وحنان الزيني مدير إدارة العلاقات الخارجية ونسمة طاحون مدير الرحلات والسفر.