محكمة التجمع تنظر استئناف لاعب الأهلي على حبسه سنة لدهسه سيدة

تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر (بالتجمع)، اليوم الأربعاء، استئناف اللاعب شادي رضوان، لاعب الأهلي المعار لنادي البنك الأهلي، في حكم حبسه سنة في قضية دهس سيدة مسنة بمدينة نصر بعدما تم تأجيله في وقت سابق لعرض الصلح.



كانت محكمة مدينة نصر الجزئية أيدت الحكم الصادر بحبس شادي رضوان، لاعب الأهلي المعار للبنك الأهلي، سنة لدهسه سيدة مسنة في مدينة نصر.

وأيدت فى وقت سابق محكمة جنح مدينة نصر أول برئاسة المستشار أيمن عبد المغنى، وسكرتارية هيثم فوزى، حبس شادي رضوان، لاعب النادي الأهلي المعار لنادى البنك الأهلي، سنة بتهمة القتل الخطأ بعد دهسه بسيارته سيدة مسنة في مدينة نصر.

وحضر لاعب الأهلي المعار إلى نادى البنك الأهلي الجلسة رفقة عمه المحامي، كما حضر صفوت صبيح، المدعي بالحق المدني والمحامي عن أسرة السيدة الراحلة.

"دوت الخليج" نشر فى وقت سابق تفاصيل مثول شادي رضوان في جلسة الاستئناف وإيداعه القفص والتأجيل للحسم.

بدأت الجلسة بمثول شادى رضوان أمام القاضي، ولم تشهد أي مرافعة من جانب ثنائي المحامين الحاضرين عن اللاعب.



وقام قاضى الجلسة بتوجيه عبارات إلى شادي رضوان وقال له: "إنت محكوم عليك بسنة حبس، عارف يعنى إيه سنة تضيع من عمرك، معرضتش ليه الصلح على أسرة المجنى عليها؟".

وأجاب لاعب الأهلي بأنه تم التواصل مع أسرة الراحلة منذ اليوم الأول، وطالبوا بالدية، ما يوازى ٧٥٠ ألف جنيه، وهذا مغالى فيه، فيما جاء رد القاضي أن هذا من حق أسرة الراحلة وأنه لا يحق للاعب وضع أى تسعيرة لحياة أى إنسان.



فيما تمسك صفوت صبيح، المدعى بالحق المدني ومحامي أسرة الراحلة، بجميع طلباته المشروعة من أجل الحصول على حقوق موكليه.



وعرض قاضى الجلسة على المدعى بالحق المدنى ومحامي أسرة الراحلة تأجيل حسم الاستئناف إلى 13 يناير من أجل عرض الصلح، الأمر الذي وافق عليه الأخير.

وأودعت محكمة جنح مدينة نصر حيثيات حكمها القاضي بحبس لاعب النادي الأهلي الناشئ بفريق كرة القدم شادي رضوان سنة وكفالة ألف جنيه لاتهامه بدهس سيدة مسنة.



وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد الاطلاع وسماع المرافعة، أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 11 يوليو الماضي تسبب بخطأ في إحداث وفاة المجني عليها، وكان ذلك ناتجا عن رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والأنظمة بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث بالمجنى عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.



وأضافت الحيثيات، أن المحكمة تمهد لقضائها بالمقرر قانونا بنص المادة 238 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بأن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ناتجا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له.

وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ستة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.



وأشارت الحيثيات إلى أن المستقر عليه لدى محكمة النقض أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير النسبية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها في حق المتهم وكان ركن مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وكان الضرر المطلوب التعويض عنه نشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوی المدعي بالحق المدني قد ناله ضرر من جرائها وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم المدان عنه في الجريمة لما وقع الضرر، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهم عام وكفالة ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعى على سبيل التعويض.



وذكر تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض للدهس في منطقة اليد والقدمين وكسر في الجمجمة وتوفيت لدى وصولها إلى مستشفى مدينة نصر لجراحات اليوم الواحد.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 11 يوليو الماضي، حيث قام لاعب النادي الأهلي بدهس شخص بمدينة نصر بسيارته الخاصة، ولاذ شادي رضوان بالفرار من مكان الحادث، لكن أهالي المنطقة تمكنوا من الإمساك به والتوجه إلى قسم شرطة مدينة نصر أول وتم فتح محضر وأخذ أقوال لاعب النادي الأهلي.