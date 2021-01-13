فى الأهلى لا توجد مثل هذه الأمور.. المدرب العام يكشف حقيقة غضب محمد شريف

كشف سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، حقيقة غضب محمد شريف، لاعب الفريق الأحمر، من جلوسه على الدكة في المباريات الأخيرة.

وقال سامي قمصان، في تصريحات إذاعية مع شوبير: "شريف ليس غاضبًا من الجلوس على دكة البدلاء، فى الأهلى لا توجد مثل هذه الأمور، وأكبر دليل وليد سليمان، ومحمد شريف مهاجم رائع ودوره جاى".

وأضاف: "عمرو السولية ومروان محسن عادا لتدريبات الكرة بعد التعافى من كورونا، بينما سوف نستعيد جهود جونيور أجايى بعد أسبوع، ونعد جماهير الأهلى بالقتال على كل البطولات بشكل يليق بقيمة ومكانة المارد الأحمر".

وفاز النادي الأهلي على نظيره الإنتاج الحربي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما أمس في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق الحاوي وليد سليمان، حيث شارك بديلًا في اللقاء في آخر ربع ساعة وسجل هدفين رائعين .