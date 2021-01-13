تأجيل اجتماع الجبلاية بأندية الدورى بشأن تشكيل رابطة المحترفين إلى إشعار آخر

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تأجيل الاجتماع بأندية الدورى الممتاز الذى كان محددا له اليوم الأربعاء إلى موعد لاحق.

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في الاجتماع المقبل، اختيار موعد جديد لانتخاب المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول، بعد أن انتهت مهلة تقديم الأندية لترشيحاتها دون أن يتقدم العدد المطلوب من المرشحين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد خاطب أندية القسم الممتاز يوم الاثنين الماضي، بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير، على أن تجرى انتخابات المكتب التنفيذي يوم الأربعاء 13 يناير الحالي.

فيما عقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اجتماعا مع أميرة منصور رئيس لجنة الكرة النسائية التي تم تشكيلها مؤخرا بحضور راما نجيب مقررة اللجنة، حيث تم وضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة الجديدة في ضوء تطوير قطاع الكرة النسائية.