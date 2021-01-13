نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكشف حقيقة إقالة أروابارينا وأزمة أحمد فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، الأنباء التي تشير لإقالة المدرب أروابارينا.

وقال هاني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : لابد أن يكون لنا رد فعل في المباريات المقبلة، ولا يجب أن نفرط في أي نقاط أخرى خلال الدوري".

وأكمل: "اروابارينا مازال مستمر في عمله وهو رجل محترم والنتائج ستتحسن من اللقاء المقبل، مازال الوقت مبكرا للحديث عن مصيره مع بيراميدز".

وعن أحمد فتحي: "لا يمكن أن يرفض تبديله في أي لقاء لأن ذلك يعني أن أروابارينا شخصيته ضعيفة وأن الإدارة لا وجود لها".

وأتم: "الحديث عن رفض أحمد فتحي تغييره في لقاء بيراميدز والبنك الأهلي يعني أن فتحي غير مسؤول وهو أمر مستحيل".