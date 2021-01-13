موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد كأس السوبر والقنوات المفتوحة الناقلة نايل سات ksa sports

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عمر شويل - جدة ينقل تردد قنوات الرياضية السعودية ksa sports المفتوحة مجانا على النايل سات مباريات بطولة كأس السوبر الأسباني 2021 بشكل مجاني عبر قنواتها الرياضية العديدة للعام الثاني على التوالي، والبداية حين يقام موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 على ملعب نويفو أركانخيل معقل فريق قرطبة في إطار الدور نصف النهائي من البطولة التي ستشهد غدا مباراة أخرى قوية في نفس الدور ستجمع فريق ريال مدريد على ملعب لاروزاليدا مع فريق أتلتيك بيلباو، حيث سيتأهل الفائز من المبارتين إلى المباراة النهائية للسوبر الأسباني الذي يحمله فريق ريال مدريد بعد فوزه في نهائي البطولة الموسم الماضي على جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة “التي أقيمت على ملعب الجوهر المشعة بالسعودية” بالتعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية.

فريق برشلونة يشارك في بطولة كأس السوبر الأسباني بصفته وصيف بطولة الدوري الأسباني الموسم الماضي بعد أن احتل المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة خلف فريق ريال مدريد حامل اللقب، ويأمل الفريق الكتالوني في العودة لمنصات تتويج البطولة من جديد بعد أن غاب عنها في الموسم الماضي، حيث يعتبر رفاق ميسي هم صاحبي الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق لقب البطولة برصيد 13 لقب بفارق لقبين عن ريال مدريد صاحب الـ 11 لقب، ولم يحقق البلوغرانا لقب السوبر منذ موسم 2018 حين تغلب على فريق إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة سجل فيها هدفا البارسا كلا من بيكيه وديمبيلي بينما تكفل سارابيا بتسجيل هدف الفريق الأندلسي الوحيد في المباراة.

فريق ريال سوسيداد يشارك في بطولة كأس السوبر الأسباني هذا الموسم بعد أن تمكن من التأهل إلى نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا رفقة فريق أتلتيك بيلباو، ولكن لم تقام المباراة النهائية بينهما حتى الآن بعد أن كان مقررا لها إبريل من العام الماضي ولكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى حتى الآن بعد توقف النشاط الرياضي وقتها في دول العالم أجمع بسبب انتشار جائحة كورونا، ويمتلك سوسيداد في رصيده لقب كاس سوبر أسباني وحيد حققه عام 1982 حين تغلب على ريال مدريد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب برباعية مقابل هدف، حيث فاز الميرنجي ذهابا بملعبه بهدف دون رد، قبل فوز سوسيداد إيابا برباعية نظيفة.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم

20:00 توقيت غرينتش.

22:00 توقيت مصر.

23:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات المفتوحة الناقلة لكاس السوبر الاسباني برشلونة ضد سوسيداد