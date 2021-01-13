ميار شريف تكتب التاريخ وتتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

حققت ميار شريف، المصنفة 128 عالميًا، الفوز على منافستها الصربية أليكساندرا كرونتش، المصنفة 232 عالميًا، لتضمن تأهلها إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في إنجاز تاريخي.
واستطاعت "شريف" الفوز في المباراة بنتيجة مجموعتين للاشيء جاءت كالتالي 6-1 ،6-2.
وبهذه النتيجة تصبح ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام هذا العام.
وصعدت البطلة المصرية للدور الثاني بعد فوزها على نظيرتها اليابانية اكيكو اوماي بمجموعتين للاشئ في أولى مباريات الدور التمهيدي لبطولة أستراليا المفتوحة.
وتستضيف دبي تصفيات السيدات لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس في الفترة بين 10 وحتى 13 يناير الجاري، بينما تستضيف الدوحة تصفيات الرجال.
وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى، بعدما وصلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية، حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.
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