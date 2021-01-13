الرياضة

ميار شريف تكتب التاريخ وتتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

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حققت ميار شريف، المصنفة 128 عالميًا، الفوز على منافستها الصربية أليكساندرا كرونتش، المصنفة 232 عالميًا، لتضمن تأهلها إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في إنجاز تاريخي.

واستطاعت "شريف" الفوز في المباراة بنتيجة مجموعتين للاشيء جاءت كالتالي 6-1 ،6-2.

وبهذه النتيجة تصبح ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام هذا العام.

وصعدت البطلة المصرية للدور الثاني بعد فوزها على نظيرتها اليابانية اكيكو اوماي بمجموعتين للاشئ في أولى مباريات الدور التمهيدي لبطولة أستراليا المفتوحة.

وتستضيف دبي تصفيات السيدات لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس في الفترة بين 10 وحتى 13 يناير الجاري، بينما تستضيف الدوحة تصفيات الرجال.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى، بعدما وصلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية، حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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