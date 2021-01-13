مجدى عبد الغني يهاجم موسيماني: غير مقتنع بتأخير التغييرات إلى ما بعد الدقيقة ٧٠.. فيديو

وجه مجدى عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، انتقادا شديدا إلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، بشأن تأخره في إجراء التغييرات فى المباريات.

وقال البلدوزر، فى تصريحات تليفزيونية: "غير مقتنع بلجوء موسيماني إلى التأخير فى إجراء التغييرات بعد الدقيقة ٧٠ من أى مباراة".

وأضاف: "أنا لا أهاجم موسيماني أو انتقد شخصيته، لكن غير مقتنع بطريقة التغييرات فى المباريات وتأخرها إلى ما بعد الدقيقة ٧٠ من أى مباراة محليا أو قاريا".

ولفت إلى أنه يضع مصلحة النادي الأهلي فوق أى اعتبار، مشيرا إلى أنه يوجه انتقادات إلى العمل الإدارى والفني دون الهجوم على أشخاص فى القيادة الفنية أو مجلس الإدارة.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد القادم، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إقامة المران الجماعي للفريق اليون من أجل تجهيز اللاعبين، للمباراة القادمة، حيث يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري.

وكان الأهلي حقق الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري.