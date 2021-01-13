عمرو السولية ينتظم في مران الأهلي

انتظم عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة بالفريق صباح اليوم الأربعاء .
وتعافي عمرو السولية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث أدى اللاعب مؤخرًا برنامجا تأهيليا؛ من أجل تجهيزه بدنيا.
وبدأ الأهلي صباح اليوم الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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