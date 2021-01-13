كانوا عايزين شو إعلامي فقط.. شوبير يفتح النار على مجلس مرتضى منصور

انتقد الإعلامي أحمد شوبير مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ، بقيادة المستشار مرتضى منصور، مشيرًا إلى أنهم كانوا يريدون "شو إعلامي" فقط ولا يبحثون على مصلحة الفريق.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "الزمالك يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري غير المسبوق، وهناك هدوء شديد من جانب الإدارة في التعامل مع جميع الملفات وانعكس ذلك على اللاعبين والجهاز الفني".

وتابع: "لا يوجد رئيس نادي يذهب للمران باستمرار من أجل تصدير الضغط للاعبين والمدير الفني، كما منحت الإدارة الحالية للاعبين المستحقات ولذلك أصبح الزمالك ينافس بقوة على الدوري، عكس ما حدث في الموسم الماضي بعد أن فرط في عدد كبير من النقاط وخسر اللقب مبكرًا".

واختتم: "الزمالك لديه إدارة قوية لا تبحث عن الشو الإعلامي، وليست مثل المجلس السابق الذي كان يمنح تعليمات للإعلاميين والضيوف بالحديث عنه، ومن لا يفعل ذلك كان يمنع من التواجد في قناة النادي".