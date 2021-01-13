نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي برشلونة أمام نظيره ريال سوسيداد، ضمت منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب نويفو أركانخيل، معقل الأخير.

ويلتقي الفائز من مباراة برشلونة وريال سوسيداد، مع الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو والتي ستقام يوم غدًا الخميس، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ومن المتوقع أن يبدأ رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، رونالد أراخو، كليمو لينجليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجي بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي.