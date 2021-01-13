إنجلترا تتزين بالأحمر.. مانشستر يونايتد يتصدر البريميرليج مؤقتا

اقتنص نادي مانشستر يوانيتد صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوز ثمين أمس الثلاثاء على نادي بيرنلي في الجولة 17 بهدف لبول بوجبا في الشوط الثاني، ليصل الى النقطة 36.

سيمنح هذا الفوز ثقة كبيرة لرجال سولشاير في مباراتهم النارية القادمة التي تعتبر ديربي يحدد مصير الأجدر بالصدارة بين اليونايتد وليفربول الوصيف المتخلف بثلاث نقاط رغم اعتياده للموسم الثالث على التوالي انه دائما ما يحافظ على ترتيبه المتقدم ان لم يكن في الصدارة المطلقة تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

كما سيلتقي الفريقين أيضا في عطلة نهاية الأسبوع القادم في الاولدترافولد ضمن منافسات الدور الأربعة بكأس الإتحاد.

لعب يونايتد مع ليفربول 17 مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي ، وفاز بتسعة منها - بما في ذلك نهائيات 1977 و 1996 ، بالإضافة إلى فوز لا يُنسى 2-1 في عام 1999 - تعادل في أربع وخسر أربعة. جاء آخر لقاء لنا في المسابقة في هذه المرحلة في عام 2012.



تعتبر صدراة اليونايتد للدوري الإنجليزي نقلة نوعية كبيرة يقدرها عندها عشاق الشياطين الحمر من كل مكان ويمنحون الفضل فيها لذكاء المدرب النرويجي اولى جونار سولشاير الذي تمكن من رفع الكفائة البدنية والذهنية للاعبين خلال الموسم الحالي، أسطورة يونايتد النرويجي كان قد تولى المسؤولية يوم 19 ديسمبر وقد تمكن يونايتد بقيادته منذ ذلك الحين من حصد 32 نقطة من 13 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.



تلك الحصيلة جاءت من خلال تحقيق 10 انتصارات على حساب كارديف سيتي، هيدرسفيلد تاون، بورنموث، نيوكاسل يونايتد، توتنهام هوتسبير، برايتون أند هوف ألبيون، ليستر سيتي، فولهام، كريستال بالاس وساوثهامبتون إضافة إلى تعادلين أمام جاريه في منطقة الشمال الغربي بيرنلي وليفربول.



ومن الإنصاف القول بأنه لم يتوقع أي شخص ذلك النجاح الفوري عندما تولى أولي مهام منصبه - ولا حتى أكثر المتفائلين من مناصري الفريق - وذلك الإنجاز يجب الإشادة وذلك قبل أن يتم الاستفادة منه.

ولكن الصدارة لم تكن فقط الإنجاز الحقيقي للفريق، منذ خسارته أمام ليفربول في 19 يناير من العام الماضي ، لم يخسر يونايتد في المباريات المحلية خارج أرضه ، حيث فاز بـ 14 وتعادل في الدوري، ومن الممكن أيضا أن يزيد الفارق بينه وبين بطل الدوري للموسم الماضي الى 6 نقاط بعد المواجهة النارية مساء الأحد القادم.



اعتاد مشجعو مانشستر يونايتد على المنافسة على الألقاب لكن اللقب الأخير كان في عام 2013، وهوا العام الأخير لهم في تحقيق الصادرة التي كانت بقيادة الاسكتلندي السير أليكس فيرجسون، الذي أشرف على تدريب الفريق أكثر من ربع قرن، حيث بدأت مسيرته التدريبية مع النادي في عام 1986 وانتهت في عام 2013، أي أنها استمرت 27 عامًاا، الا أن جوزيه مورينيو يتحدث دائما عن حصوله على المركز الثاني مع الفريق في 2018 أمام مانشستر سيتي لكنه كان متأخرًا بفارق 19 نقطة عن السيتي.

لم يكن سباق على اللقب على الإطلاق. لقد كان موكبًا لبيب جوارديولا وتمكن مان يونايتد من التمسك بأقصى حد من طاقته للحصول على المركز الثاني.



ويشهد نادي مانشستر تراجعًا في حصد البطولات في الفترة التي تلت المدرب فيرغسون منذ عام 2013، حيث لم يتمكن النادي من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو لقب دوري أبطال أوروبا، ما أزعج مشجعي الفريق على الرغم من حصده للقب بطولة الدوري الأوروبي، إلا أنها لم تكُن كافية لإرضاء جماهير النادي المتواجدة في شتى أنحاء العالم.



و حَقق نادي مانشستر يونايتد العديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية، كان أبرزها بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة كأس إنجلترا وبطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي، إضافة إلى حصده لقب بطولة كأس العالم للأندية، وتتواجد في خزائن نادي مانشستر يونايتد 66 لقبًا، لعلَّ أبرزها:

- الدوري الإنجليزي: حقق مانشستر يونايتد لقب بطولة الدوري الإنجليزي 20 مرة، 7 منها قبل عام 1992، و13 لقبًا بعد المسمى الجديد، وهو الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان قد حقق اللقب 3 مرات متتالية أعوام 2007 و2008 و2009.

- دوري أبطال أوروبا: تمكن مانشستر يونايتد من تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات خلال مسيرته الكروية، أعوام 1968 و1999 و2008.

- كأس الاتحاد الإنجليزي: نجح في تحقيق لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، وهو أكثر الفرق تحقيقًا للقب بعد أرسنال الذي فاز في البطولة 13 مرة.

- بطولة كأس الدرع الخيرية: حقق لقب بطولة كأس الدرع الخيرية 21 مرة، 17 مرة كانت بعد تحقيق الفوز في المباراة، و4 مرات كانت بالتقاسم مع الفريق الآخر بعد انتهاء

المباراة بنتيجة التعادل، مع العلم بأن بطولة كأس الدرع الخيرية هي افتتاحية الموسم الإنجليزي وهي عبارة عن مباراة واحدة تُقام بين بطل الدوري وبطل الكأس.

- كأس رابطة الأندية الإنجليزية: تمكن من الفوز في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية 5 مرات، أعوام 1992 و2006 و2009 و2010 و2017.

- الدوري الأوروبي: فاز بلقب بطولة الدوري الأوروبي كأس الاتحاد الأوروبي سابقًا مرة واحدة فقط كانت في موسم 2016/2017، بعد انتصاره في المباراة النهائية على نادي أياكس الهولندي 2-0.

- كأس السوبر الأوروبي: حقق لقب بطولة كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة في عام 1991، وهي بطولة تُقام من مباراة واحدة بين بطل بطولة دوري أبطال أوروبا وبطل بطولة الدوري الأوروبي.

- كأس العالم للأندية: تمكن من الفوز في بطولة كأس العالم للأندية مرة واحدة في عام 2008، ومن أبرز اللاعبين في البطولة كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



"نحن في المكان المخصص لنا حيث ننتمي"... قالها النرويجي سولشاير بعد إقتناصهم الصدارة أمس، ولحقه المهاجم بوجبا بتصريحات قوية ومحفزة للاعبين ومطمأنة لمحبي اليونايتد بأنهم سيواصلون القتال لإسعاد الجماهير وإعادة النادي الى الصدارة حيث يحبون أن يتواجد، ولكن دون الخوف من المنافسات.