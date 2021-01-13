هيدمروا مسابقة الدوري.. شوبير يهاجم اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة

واصل الإعلامي أحمد شوبير هجومه على اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بقيادة أحمد مجاهد، مشيرًا إلى أنهم يريدون تدمير مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه: "ما يقال بشأن إيقاف الدوري لمدة شهر خلال أولمبياد طوكيو قد يتسبب في إلغاء الدوري، وأحذر الجميع من ذلك".

وتابع: "كما أن اللجنة الثلاثية تحاول تدمير المسابقة، وأتعجب بشدة من تفكيرها في إلغاء المسحات والرابيد تيست وانتظار وصول اللقاح، فقد يهدد ذلك بزيادة عدد الإصابات الخاصة بالفيروس بين الأندية وتهديد استكمال المسابقة".