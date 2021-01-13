مشي بمزاجه.. قلق في النصر السعودي بعد مغادرة حمد الله إلى المغرب

تسود حالة من القلق، داخل جدران نادي النصر السعودي، بعد مغادرة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، إلى بلاده، مساء أمس، لتلقي العلاج، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن المشاركة مع العالمي.

وبحسب موقع "سعودي سبورت" فجر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الزهراني، مفاجأة كبرى، عن سفر المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، إلى بلاده، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار عبدالرحمن الزهراني إلى أن حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لنادي النصر، عارض سفر حمد الله، إلى المغرب، حيث لم يعجبه تصرفات اللاعب المزاجية والإعتباطية.

وأكد على أن في شخص داخل النادي السعودي، رفض ذكر اسمه، وافق على سفر حمد الله، بهدف نشر الفوضى في الفريق.