مشي بمزاجه.. قلق في النصر السعودي بعد مغادرة حمد الله إلى المغرب

وبحسب موقع "سعودي سبورت" فجر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الزهراني، مفاجأة كبرى، عن سفر المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، إلى بلاده، خلال الساعات القليلة الماضية.
وأشار عبدالرحمن الزهراني إلى أن حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لنادي النصر، عارض سفر حمد الله، إلى المغرب، حيث لم يعجبه تصرفات اللاعب المزاجية والإعتباطية.
وأكد على أن في شخص داخل النادي السعودي، رفض ذكر اسمه، وافق على سفر حمد الله، بهدف نشر الفوضى في الفريق.
وشائعات عديدة انتشرت، تفيد بأن حمد الله، تمسك بالرحيل عن النصر، والعودة إلى المغرب، وذلك تمهيدًا لفسخ عقده مع الفريق، والانتقال إلى نادي خليجي جديد.
هذه الشائعات، وصلت إلى مجلس إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، التي طالبت من النجم المغربي، توقيع تعهد خطي، للعودة إلى النادي من جديد، بعد انتهاء إجازته.
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