أجويرو مطلوب في برشلونة والصفقة مجانية

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقريرا لها أكد خلاله أن برشلونة مهتم بخدمات اللاعب صاحب الـ 32 عاما، ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا في الصيف، مما يعني أنه يمكنه التحدث إلى الأندية الأوروبية في الأيام الحالية ويمكنه التوقيع لأي فريق مجانا.
ولكن الصحيفة البريطانية قالت إن أجويرو لا يزال في انتظار عرضا جديدا من إدارة مانشستر سيتي إليه، وفي الوقت نفسه أشارت إلى رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد معه.
ويتواجد أجويرو مع مانشستر سيتي منذ أكثر من 9 أعوام، فاز أجويرو بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وخمسة كؤوس كأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.
ويغيب أجويرو عن مواجهة الليلة أمام برايتون والمقرر لها ضمن منافسات الجولة الـ 18 على ملعب الاتحاد، وذلك بعدما عزل نفسه لاتصاله بشخص مصاب بفيروس كورونا.
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