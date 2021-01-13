موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية غدًا

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الخميس. ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. يذكر أن الأهلي خاض مرانا خفيفا اليوم الأربعاء بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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