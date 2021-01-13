استبعاد الحكم أمين عمر من السفر للمشاركة فى تصفيات أفريقيا بالجزائر

قرر اتحاد شمال افريقيا استبعاد الحكم الدولى امين عمر من السفر الى الجزائر للمشاركة فى إدارة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

ويغادر القاهرة يوم الجمعة المقبل ٤ حكام مصريين متوجهين إلى الجزائر من أجل المشاركة فى إدارة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٣ يناير الجاري.

يأتي استبعاد اتحاد شمال افريقيا للحكم الدولى امين عمر من رحلة الجزائر بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

كانت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد استبعدت الدولى امين عمر من إدارة مباراة الاهلي والانتاج الحربي التى تغلب خلالها المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف وحل بديلا عنه زميله الدولى محمد عادل بعدما أظهرت المسحة الخاصة به إيجابية العينة واصابته بفيروس كورونا.

وضمت قائمة رباعي التحكيم المصري الدولى ابراهيم نورالدين والمساعدين هاني عبدالفتاح وأحمد حسام طه وشاهندة المغربي ممثلة عن التحكيم النسائى.

واختار اتحاد شمال افريقيا ٤ حكام من مصر للمشاركة في إدارة تصفيات كاس الامم الافريقية للناشئين المقرر إقامتها فى المغرب.

يأتي ذلك بعدما تم الإعلان عن إلغاء منافسات بطولة كأس العالم للشباب بسبب تداعيات فيروس كورونا فى ربوع دول العالم.

يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من دورة شمال افريقيا فى تونس بعد انتشار فيروس كورونا فى صفوف شباب الفراعنة.

واحالت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تم صياغته تحت إشراف اللجنة التى ترأسها المستشار حسين حلمى وأدان خلاله القصور الطبي والإدارى فى جهاز منتخب الشباب بالكامل.