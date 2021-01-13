مجدى عبدالغني يحذر: إجراء انتخابات الجبلاية قبل الأولمبياد أو التعرض لعقوبات الفيفا

طالب مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بضرورة إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال الأيام القادمة وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
قال البلدوزر عبر تصريحات له أنه لابد من احراء انتخابات فى الجبلاية وفقا لتعليمات الفيفا حتى لا نتعرض للعقوبات خلال الفترة المقبلة.
تابع : اختيار المهندس أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية من قبل الفيفا لم يأت بغرض تمهيد الأمور لمجلس المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم وإنما جاء من أجل تنفيذ مهمة محددة.
أضاف: الخلاف حاليا داخل اللجنة الأولمبية حول إجراء الانتخابات بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو صيف العام الجاري.
استطرد: ماذا لو تم تأجيل اولمبياد طوكيو محددا بسبب انتشار فيروس كورونا ؟! هل سننتظر أكثر من ذلك لإجراء انتخابات الجبلاية.
أشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لا يفضل التعامل مع اللجان المؤقتة فى الاتحادات الأهلية منوها إلى أنه يرحب بالتعامل مع مجالس منتخبة قادمة عبر الجمعيات العمومية وتتمتع بالاستقلالية فى القرار.
وقال أيضا: عام ٢٠١٦ تم إجراء انتخابات الجبلاية تحت إشراف مسؤلي الفيفا دون النظر إلى توقيت الانتهاء من العام المالي للاتحادات الأهلية.
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