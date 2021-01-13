22 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة الجونة

استقر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على اختيار ٢٢ لاعبا للسفر إلى مدينة الجونة عبر طائرة خاصة من مطار برج العرب والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة غدا ضمن منافسات الجولة السابعه لبطولة الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى : عماد السيد و محمد صبحى خط الدفاع : محمد عطوه و محمود رزق ومروان النجار وعمر الميدانى ودايمون لوى وسيد سالم و كريم الديب خط الوسط : حسام عاشور وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور ومروان عطيه وعبد السميع سيمو وعمار حمدى وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد وأحمد راشد خط الهجوم : رزاق سيسيه وأكوى و خالد قمر وروماريو ويليامز

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