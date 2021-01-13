الأهلي يواجه القناة اليوم في «دوري الطائرة»

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء أمام فريق القناة في إطار منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز ومواصلة العروض القوية في البطولة.

وشهد المران الختامي لفريق الأهلي تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الفنية والخططية.

يذكر أن فريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي حقق الفوز في الجولة الماضية على بتروجت بثلاثة أشواط نظيفة.