سيميوني يكشف سر تألق أتليتكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عقب انتصار فريقه المستحق على إشبيلية 2-0 الثلاثاء، في اللقاء المؤجل منذ الجولة الأولى في الليغا، وتتويجه بطلاً للشتاء، إن "الفرد يجتهد دائماً من أجل أن يجد الأفضل"، في الوقت الذي أبدى فيه سعادته بأن لاعبيه يلعبون بـ"شغف وتفان" على مدار سنوات طويلة.

وأوضح المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو: "أكثر شيء يمنحني الأمل والطموح هو تطور اللاعبين، وكذلك النادي، حيث أننا نخوض كل مباراة بشغف وبتفان، وبالتزام على مدار 9 سنوات، هذا الأمر يجعلني سعيداً، أما الأمر الآخر (يقصد لقب الليغا) فهو نتاج لكل ما سبق".

وحول تتويج الفريق بلقب الشتاء قبل 3 مباريات من نهاية الدور الأول، أوضح: "الفرد يجتهد دائماً للحصول على الأفضل، الفريق يعمل بصورة جيدة للغاية، وباستثناء ما حدث أمام كورنيلا (الخروج من كأس الملك)، فنحن ننافس بشكل جيد جداً في جميع البطولات".

وأثنى الـ"تشولو" على المباراة التي قدمها مواطنه أنخيل كوريا، سجل هدف افتتاح النتيجة في الدقيقة 17.

وقال في هذا الصدد: "سعيد للغاية بالمباراة التي قدمها، هو كان بحاجة لمباراة مثل هذه، شارك من أجل تقديم الدور الذي يحتاجه الفريق من أجل الفوز بالمباراة، كما أنه سجل هدفاً".

إلا أن المدرب الأرجنتيني أكد أن الأداء تغير كثيراً في الشوط الثاني، ولم يستطع الفريق تقديم نفس صورة الشوط الأول، ولكن مع صلابة الفريق الدفاعية، تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني وقتل أي فرصة للمنافس في العودة.

وفي نهاية حديثه، أكد سيميوني اقتراب فريقه كثيراً من التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب موسى ديمبيلي، لاعب أوليمبيك ليون الفرنسي، المتواجد بالفعل في إسبانيا، ليصبح أولى صفقات الفريق خلال الميركاتو الشتوي.