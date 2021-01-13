نجم مانشستر يونايتد يتفق مع رئيس الوزراء البريطاني على تقديم وجبات مجانية لطلاب المدارس

تحدث ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد ومهاجم منتخب إنجلترا، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول حل أزمة الطعام ونقص الدعم الغذائي اللازم للعائلات الأكثر احتياجا في الشوارع.



ووصف راشفورد مناقشتهما "بالحديث الجيد والصريح"، حيث طالب راشفورد بعودة الوجبات الكبيرة التي كانت توزع على الأسر بقيمة 30 جنيها استرلينيا للوجبة، ولكن الحكومة بدأت في تخفيض تكلفتها منذ أسبوع.



وبحسب ما نشرت جريدة "الماركا"، كان راشفورد محركا رئيسيا في دعم حملات تقديم الوجبات المدرسية مجانا للأطفال المحتاجين، وقد أجبر الحكومة على تغيير أسلوبها في التعامل مع المحتاجين مرتين خلال الفترة الماضية.

وكتب نجم اليونايتد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "لقد أكد لي رئيس الوزراء أنه ملتزم بحل أزمة الغذاء، وجار مراجعة منظومة التوريد والتوزيع في الوقت الحالي".

واعتبر راشفورد أن هذا دوره الطبيعي ودور جميع اللاعيبن لدعم مجتمعاتهم لمواجهة الأزمة التي نمر بها جميعا.