محمد عفيفي معلقا على مباراة مصر وتشيلي بمونديال اليد عبر أثير أون سبورت

تنطلق اليوم، الأربعاء، بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، وتستمر حتى 31 من يناير الجاري، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة العالم لليد بمواجهة منتخب تشيلي اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء بالصالة المغطاة باستاد القاهرة ويسبق المباراة حفل الافتتاح.



وتنطلق مباراة منتخب مصر لليد تمام تشيلي فى افتتاح مونديال اليد بصوت المعلق الرياضى محمد عفيفي عبر أثير راديو أون سبورت.



ووصلت إلى القاهرة اليوم بعثات منتخبات "كوريا الجنوبية وفرنسا والنمسا والمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وتونس والجزائر وتشيلي" لكرة اليد للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.



ويتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة مع المنتخبات خلال بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.



وأكد وزير الرياضة أن القيادة السياسية توجه جميع أوجه الدعم للبطولة للظهور بشكل يليق بمكانة مصر في تنظيم الأحداث والبطولات الدولية، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص على حضور التدريبات النهائية لمنتخب مصر، وأثنى على الأداء الذي ظهر به الفريق خلال التدريب، ووجه كلمة للمنتخب نقل في بدايتها تحيات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمنياته لهم بالتوفيق، مؤكدا أن الدولة تثق في قدرتهم على إحراز أفضل النتائج في هذه البطولة الدولية.



وكان في استقبال بعثات المنتخبات وفود من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة المنظمة للبطولة ومرافقي الفرق وفريق طبي متخصص.



وخضعت جميع عناصر المنتخبات لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، فور وصولهم فنادق الإقامة.