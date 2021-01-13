بطولة العالم لكرة اليد.. حسين زكي: سنفوز على تشيلي ونتأهل أول مجموعتنا.. و4 مرشحين للفوز باللقب

كشف حسين زكي أسطورة كرة اليد المصرية، لموقع "دوت الخليج"، عن حظوظ المنتخب الوطني في أولى مبارياته ببطولة العالم لكرة اليد والمقرر أن تنطلق مساء اليوم الأربعاء، بمواجهة الفراعنة أمام تشيلي في السابعة مساءً، كما اختار "الكونكورد" أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب.

ويعد زكي أحد أساطير اللعبة محليا وإفريقيا بل عالميا أيضا، حيث كلل مشواره بالعديد من الإنجازات والألقاب الجماعية والفردية، على رأسها الحصول مع الفراعنة على المركز الرابع ببطولة العالم في فرنسا 2001، والميدالية البرونزية مع منتخب الشباب في بطولة العالم عام 1999، أما على صعيد الأندية فحقق الكونكورد أكبر الإنجازات وهي بطولة العالم للأندية عام 2002 مع السد القطري والتي فاز خلالها بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وقال حسين زكي لموقع "دوت الخليج"، اليوم الأربعاء، قبل المواجهة الافتتاحية للفراعنة: «إن شاء الله سنحقق الفوز، المباراة ستكون ليست بالسهلة، تشيلي لديه فريق جيد، ولكن نحن أفضل منهم».

ويتواجد بجانب منتخب مصر في المجموعة السابعة منتخبات السويد وتشيلي وجمهورية التشيك.

وعن المجموعة وحظوظ مصر في الصعود بالمركز الأول قال: «إمكانياتنا حاليا تؤهلنا أن نصعد أول حتى على حساب السويد، ونحن بالتوقيت الحالي لدينا منتخب أفضل من السويد مع كامل الاحترام لهم بكل تأكيد».

وتحدث "الكونكورد" عن حظوظ مصر في المونديال وقال: «الوصول لدور الثمانية إنجازا بكل تأكيد وهذا ما نجحنا في تحقيقه بالبطولة الماضية، والوصول لأبعد من ذلك سيكون أمرا رائعا وهذا ما نتمناه جميعا».

واختار زكي أبرز 4 مرشحين للتتويج باللقب وهم: «منتخبات الدنمارك وإسبانيا وكراوتيا وألمانيا هم أبرز المرشحين للفوز بالبطولة».