ويعد زكي أحد أساطير اللعبة محليا وإفريقيا بل عالميا أيضا، حيث كلل مشواره بالعديد من الإنجازات والألقاب الجماعية والفردية، على رأسها الحصول مع الفراعنة على المركز الرابع ببطولة العالم في فرنسا 2001، والميدالية البرونزية مع منتخب الشباب في بطولة العالم عام 1999، أما على صعيد الأندية فحقق الكونكورد أكبر الإنجازات وهي بطولة العالم للأندية عام 2002 مع السد القطري والتي فاز خلالها بجائزة أفضل لاعب في البطولة.
وقال حسين زكي لموقع "دوت الخليج"، اليوم الأربعاء، قبل المواجهة الافتتاحية للفراعنة: «إن شاء الله سنحقق الفوز، المباراة ستكون ليست بالسهلة، تشيلي لديه فريق جيد، ولكن نحن أفضل منهم».
ويتواجد بجانب منتخب مصر في المجموعة السابعة منتخبات السويد وتشيلي وجمهورية التشيك.
وعن المجموعة وحظوظ مصر في الصعود بالمركز الأول قال: «إمكانياتنا حاليا تؤهلنا أن نصعد أول حتى على حساب السويد، ونحن بالتوقيت الحالي لدينا منتخب أفضل من السويد مع كامل الاحترام لهم بكل تأكيد».
وتحدث "الكونكورد" عن حظوظ مصر في المونديال وقال: «الوصول لدور الثمانية إنجازا بكل تأكيد وهذا ما نجحنا في تحقيقه بالبطولة الماضية، والوصول لأبعد من ذلك سيكون أمرا رائعا وهذا ما نتمناه جميعا».
واختار زكي أبرز 4 مرشحين للتتويج باللقب وهم: «منتخبات الدنمارك وإسبانيا وكراوتيا وألمانيا هم أبرز المرشحين للفوز بالبطولة».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطولة العالم لكرة اليد.. حسين زكي: سنفوز على تشيلي ونتأهل أول مجموعتنا.. و4 مرشحين للفوز باللقب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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