رئيس أهلي جدة يثير الجدل حول رحيل الونش عن الزمالك | تفاصيل

أثار عبد الإله مؤمنة رئيس نادي أهلي جدة السعودي الجدل، حول اقتراب الونش من الانضمام للفريق والرحيل من نادي الزمالك خلال الفترة الحالية قائلًا: "سنعلن فور انتهاء الملفات ".

وقال عبد الإله مؤمنة رئيس نادي الأهلي السعودي في تصريحات عبر قناة "الرياضية السعودية": "تركيزنا أن نظهر خلال الفترة المقبلة بمستوى يليق بجماهير النادي".

وأضاف "نعمل على عدة ملفات في سوق الانتقالات الشتوية ونتمنى أن تكون الأمور في صالح الفريق.

وعند سؤاله عن ضم محمود الونش أجاب مؤمنة: "هناك بعض الملفات في مجلس الإدارة، وحينما ننتهي سنعلن اختيارنا للجماهير، سنتعامل مع الجماهير".

وتابع "الأسماء مطروحة؟ لا يمكنني الحديث عن أسماء، لكن هناك بعض الأمور الفنية التي ستحدث وتضيف للفريق".

وكان نادي أهلي جدة السعودي قد أرسل خطابا رسميا لنادي الزمالك يحمل عرض من خلاله ضم محمود حمدي الونش على سبيل الإعارة بداية من يوم 14 يناير المقبل.

يذكر أن محمود الونش من الركائز الأساسية لنادي الزمالك في الوقت الحالي حيث انتقل إلى الفريق الأبيض قادمًا من طلائع الجيش عام 2016، وشارك في 138 مباراة مع القلعة البيضاء حتى الآن .