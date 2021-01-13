باروندو يعلن القائمة النهائية لمنتخب اليد في المونديال

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، القائمة النهائية للمنتخب، المقرر مشاركته في منافسات بطولة العالم في نسختها رقم 27، والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

وضمت القائمة النهائية 20 لاعبا وهم،

كريم هنداوي - عصام الطيار - عمر الوكيل - أحمد مؤمن - علي زين - يحيى الدرع - حسن قداح - أحمد هشام السيد - سيف الدرع - إسلام حسن - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محسن رمضان - محمد سند - أكرم يسري - محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري - وسام نوار - عبد الرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه.

وقرر الجهاز الفني الإبقاء على اللاعبين الـ4 المستبعدين من القائمة النهائية وهم، عبد الرحمن حميد وأحمد خيري وخالد وليد وأحمد عادل، داخل المعسكر تحسبا للاستعانة بخدماتهم طوال فترة البطولة.

وتستضيف مصر النسخة رقم 27 خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري على 4 صالات هي الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.