باتشيكو يتراجع عن قرار رحيل نجم الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تراجع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن قرار رحيل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
المدير الفني أخطر اللاعب باستمراره مع الفريق في الفترة المقبلة، وأبدى اللاعب سعادته بقرار باتشيكو خاصة وأنه يريد أن يثبت نفسه مع الزمالك في الموسم الحالي .
ويعاني أحداد من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المباريات في الفترة الاخيرة ويخضع المهاجم لبرنامج علاجي لتجهيزه للعودة للتدريبات.
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