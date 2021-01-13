باتشيكو يتراجع عن قرار رحيل نجم الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تراجع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن قرار رحيل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

المدير الفني أخطر اللاعب باستمراره مع الفريق في الفترة المقبلة، وأبدى اللاعب سعادته بقرار باتشيكو خاصة وأنه يريد أن يثبت نفسه مع الزمالك في الموسم الحالي .

ويعاني أحداد من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المباريات في الفترة الاخيرة ويخضع المهاجم لبرنامج علاجي لتجهيزه للعودة للتدريبات.