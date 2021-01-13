نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباريات مونديال اليد 2021 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الساعة السابعة مساء اليوم مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تقام على الأراضي المصرية للمرة الثانية بعد النسخة التي استضافتها مصر في عام 1999.

ويبدأ منتخب مصر منافسات مونديال اليد بمواجهة تشيلي ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة السابعة التي تضم السويد ومقدونيا الشمالية بعد انسحاب التشيك من هذه المجموعة.

وتنقل مباريات مونديال اليد عبر قناة أون تايم سبورتس إتش دي 3 حيث يقام كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة.

تردد قناة أون تايم سبورتس 3

القمر: نايل سات.

التردد: 12303

الترميز 27500

الاستقطاب: أفقي