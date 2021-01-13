نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خوان لابورتا المرشح على رئاسة نادي برشلونة عن أنه غير نادم على رفضه التعاقد مع كريستيانو رونالدو لصفوف قلعة كامب نو عندما كان لاعبًا في صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأكد لابورتا أنه عرض عليه رونالدو لبرشلونة في صيف 2003 عندما كان الدون البرتغالي يبلغ من العمر 18 عامًا فقط.

وقال لابورتا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "كنا على وشك التعاقد مع رونالدينيو ورافائيل ماركيز، لكن وكيل ماركيز اقترح عليّ التعاقد مع لاعب يُدعى كريستيانو رونالدو، كان في لشبونة في ذلك الوقت".

وأضاف: "لكننا استثمرنا بالفعل في رونالدينيو وفي ذلك الوقت كان كريستيانو يلعب في الجناح أكثر من الوسط، واعتقدنا أنه من خلال الاستثمار الذي قمنا به مع رونالدينيو، كان ذلك أكثر فائدة لنا".

وأوضح لابورتا: "رفضنا ضم رونالدو وأنا لست نادمًا على ذلك وفي نهاية المطاف ذهب كريستيانو إلى يونايتد مع فيرجسون والذي أطلقه في كرة القدم بصورة رائعة، بينما وصل رونالدينيو لبرشلونة والذي رأينا تحت جناحه ازدهارًا غير عادي لموهبة ليونيل ميسي".