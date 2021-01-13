تشكيل بلدية المحلة و دكرنس بالقسم الثانى

وقرر رمضان السيد المدير الفنى لبلدية المحلة أن يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من :



مؤمن جابر ، أحمد فلافيو ، محمود ناصف ، عصام الفيومى ، حسام حسن ، رجب العربى ، مراد رجب ، أحمد الجبلاوى ، محمد يحيي ، عمار شرف الدين ، أحمد رجب هريسة.

البدلاء : كريم محفوظ ، عمرو مصطفى، اسلم رمضان، ماجد اشرف ، محمد الدغيمي، محمود سامي، احمد طيطا، وأحمد البطوط، وأحمد ربيع.



بينما سيبدأ دكرنس بقيادة سعد فاروق المباراة بتشكيل مكون من :



عمر ساجد ، عادل أدهم ، عماد حلمى ، أحمد حاتم ، محمد حمودة ، محمد فوزى ، مواندا ، حميدة على ، أحمد إبراهيم ، أحمد جمعه ، ڤالو.