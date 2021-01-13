نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بلدية المحلة و دكرنس بالقسم الثانى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فى الثانية والنصف مباراة بلدية المحلة وضيفه دكرنس ضمن مباريات الجولة الثامنة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.
وقرر رمضان السيد المدير الفنى لبلدية المحلة أن يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من :
وقرر رمضان السيد المدير الفنى لبلدية المحلة أن يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من :
مؤمن جابر ، أحمد فلافيو ، محمود ناصف ، عصام الفيومى ، حسام حسن ، رجب العربى ، مراد رجب ، أحمد الجبلاوى ، محمد يحيي ، عمار شرف الدين ، أحمد رجب هريسة.
البدلاء : كريم محفوظ ، عمرو مصطفى، اسلم رمضان، ماجد اشرف ، محمد الدغيمي، محمود سامي، احمد طيطا، وأحمد البطوط، وأحمد ربيع.
بينما سيبدأ دكرنس بقيادة سعد فاروق المباراة بتشكيل مكون من :
عمر ساجد ، عادل أدهم ، عماد حلمى ، أحمد حاتم ، محمد حمودة ، محمد فوزى ، مواندا ، حميدة على ، أحمد إبراهيم ، أحمد جمعه ، ڤالو.
عمرو حلمي ، صلاح زايد، أحمد عيد، اسلام رأفت، شادي ماهر، احمد الشحات ، ابراهيم سليمان، محمد نبيل، محمد رمضان.