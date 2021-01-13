الزمالك يكشف خطته لـ حسم عروض لاعبي الفريق

وأضاف في تصريحات لـ برنامج " وان تو " عبر اثير أون تايم سبورت أن الزمالك فريق كبير ولديه العديد من النجوم المميزة مشددا أن الزمالك بمن حضر
وتابع أن الزمالك يقدم أداء جيدا منذ بدء الدوري المصري مشددا أن الاستقرار ضروري من أجل حصد البطولات.
وأكمل أن مجلس إدارة النادي سيكون لها دور مؤثر في حسم العروض التي تلقاها لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.
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