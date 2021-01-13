قمصان يكشف عن نصيحة موسيماني لـ لاعبي الأهلي بمباراة الإنتاج

وأضاف أن الأهلي لديه هدف وهو حسم لقب بطولة الدوري مبكرا لمنح الفريق الأريحية باقي الموسم، مشددا على أن اللاعبين يتمتعون بحالة بدنية رائعة، حيث يقدمون نفس الأداء طوال الـ 90 دقيقة.
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