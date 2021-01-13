ونشر حجازي ، صورة لمنتخب الفراعنة لليد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب: «بالتوفيق لرجال منتخبنا الوطني لكرة اليد».
ويقع منتخب مصر لكرة اليد في مجموعة تضم كل من تشيلي والتشيك والسويد، علما بأنه هناك 32 منتخبا يتنافسون على اللقب في النسخة الـ 27 من البطولة.
جدير بالذكر أن حجازي منذ انضمامه لاتحاد جدة وهو يقدم عروض أكثر من رائعة على رأسها قيادته لفريقه للعب نهائي البطولة العربية أمام الرجاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد حجازي يقدم الدعم لفراعنة اليد قبل انطلاق المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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