سلبية عينة رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة بعد الإصابة بـ كورونا

أظهرت نتيجة مسحة الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة التى أجراها مؤخرا سلبية الإصابة بفيروس كورونا.

ودخل الدكتور محمد سلطان فور إصابته بفيروس كورونا فدفور إصابته بفيروس كورونا فى مرحلة العزل الصحي وخضع لبروتوكول العلاج الذى أقرته وزارة الصحة.

كان محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة تعرض أيضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور إيجابية المسحة الأخيرة التي خضع لها.

ونشر دوت الخليج قائمة بالمصابين من نجوم كرة القدم الذين تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا محليا فى 2020.

كورونا بدورى المظاليم

فى شهر مايو الماضى أعلن نادى بدر بالقسم الثالث وفاة مدرب حراس المرمى محمد عبده غنيمي، متأثرا بإصابته بكورونا.

وخلال شهر ديسمبر الجاري تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة محمد فايز، مدرب فريق دمنهور، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية المصري.فايز تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، بعد خوض إحدى المباريات في دوري الدرجة الثانية المصري، قبل وفاته متأثرا بإصابته.

وفاة سائق الإسماعيلي

خلال شهر أغسطس الماضي توفي صبري عبدالله، سائق حافلة فريق الإسماعيلي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

نجوم الأهلي والزمالك والمحترفين

ضمت قائمة ضحايا كورونا، العديد من الأسماء الشهيرة سواء بين المحترفين أو لاعبى الأهلي والزمالك جاء أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم الفراعنة، محمد البنى نجم أرسنال الإنجليزي، محمد حسن لاعب الزمالك، مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك، حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، محمود البدرى لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي، نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز.

وانضم إلى القائمة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى قائمة ضحايا الفيروس، وتبعه زميله صالح جمعة، قبل أيام من مباراة الأهلي والزمالك بنهائي أفريقيا.

كورونا تضرب الجبلاية

وانضم كل من الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة والدكتورة سحر عبدالحق عضو اتحاد الكرة السابق والدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة إلى قائمة الإصابات بكورونا أيضا.

كما توفي خلال شهر سبتمبر الماضى عزمي مجاهد، لاعب الكرة الطائرة السابق في الزمالك والعضو الأسبق لمجلس إدارة اتحاد الكرة، متأثرا بفيروس كورونا.

كورونا فى الزمالك

ويبدو أن نجوم القلعة البيضاء، كان لهم النصيب الأكبر من الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعرض شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق في الزمالك، إلى الإصابة بفيروس كورونا، وتدهور حالته، ما بدوره أدى إلى وضعه في العناية المركزة، قبل أن تستقر حالته ويتعافى بشكل كامل من الوباء.

الفيروس يهاجم أندية الدورى

أصيب أيضا طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، بفيروس كورونا، بعد ساعات من الاحتفال بزفاف نجله، بجانب إصابة 16 لاعبًا داخل الفريق، ليتم عزله بالكامل، ما بدوره أجبر اتحاد الكرة على تأجيل مبارياته.

ونال المرض المستجد، من مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي، الذي أصيب به، قبل عودة الدوري العام بساعات، ليتم تأجيل أول مبارتين للفريق، في المسابقة المحلية، خاصة مع إصابة 18 لاعبًا بين صفوف الفريق.

وهاجم الفيروس العشرات من لاعبي فرق الدوري الممتاز حيث ضرب معظم الفرق وخاصة الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي والزمالك، وكان من ابرز العناصر التي أصيبت بكورونا حمدي فتحي لاعب الأهلي، ومحمد عواد ومصطفى فتحي وكريم بامبو، والهاني سليمان حارس سموحة.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل طال فيروس كورونا حازم امام لاعب الزمالك ومدحت عبدالهادى مدرب القلعة البيضاء ومحمد هلال لاعب وادى دجلة والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب و17 لاعبا بمنتخب الشباب وعمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدى أفشة ومحمود علاء وطارق حامد.

وفاة رئيس الزمالك

توفى الخميس الماضي المستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا والتي تعرض لها في الأسبوع الماضي ودخل على أثرها العزل الصحي بمستشفى العجوزة.

كورونا يلاحق نجوم الفضائيات

دخل خمسة من نجوم قناة أون تايم سبورت قائمة المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وهم الإعلامي سيف زاهر وعمرو الدسوقي ويحيي حمزة وكريم حسن شحاتة إضافة إلى عماد متعب نجم الأهلي السابق.