نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قذيفة إمام عاشور تمنح الزمالك رقمًا مميزًا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 - 2021.

وجاء هدف الزمالك في شباك المصري البورسعيدي من تسديدة صاروخية للاعب الفريق إمام عاشور بالدقيقة 54، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية في سباق الدوري الممتاز ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة ويتساوى مع غريمه التقليدي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

وتعد هذه أفضل إنطلاقة حققها الزمالك في الدوري الممتاز منذ 17 عامًا تقريبًا، حيث لم يستطيع الفريق الأبيض حصد 16 نقطة في أول 6 مباريات له بالمواسم المكتملة ببطولة الدوري الممتاز منذ موسم 2003 - 2004، والذي حقق خلاله الفارس الأبيض "العلامة الكاملة" بحصد 18 نقطة في انطلاقته بالبطولة المحلية.

وفشل الزمالك في الوصول إلى 16 نقطة في أول 6 جولات ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال المواسم الماضية ومنذ موسم 2003 - 2004، قبل تحقيق الرقم مجددًا بالموسم الجاري، ولا يزال لديه الفرصة لحصد المزيد من النقاط خلال المباريات المقبلة بالمسابقة المحلية.

وجمع الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو (16 نقطة) في النسخة الحالية من بطولة الدوري من 5 انتصارات على المقاولون العرب، وسموحة، وانبي، وطلائع الجيش، والمصري، بينما تعادل مع بيراميدز.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره الجونة يوم الثلاثاء، الموافق 19 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري 2020 - 2021.