نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر يساند منتخب مصر فى بطولة كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رجل الآعمال كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحرالآحمر على مساندته للدولة المصرية فى قرار تنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى تحدى كبير لقدرة الدولة المصرية فى أستضافة وتنظيم الآحداث العالمية الكبرى وفى نفس الآطار أكد دعمه لمنظومة كرة اليد المصرية من أتحاد ولاعبين وأدارة فنية تحت قيادة دكتورحسن مصطفى للأتحاد الدولى لكرة اليد وواصل تخطيطه لوضع البحر الآحمر كمقصد سياحى رياضى أمام الفرق والمنتخبات الاوليمبية العالمية من خلال أقامة المعسكرات الرياضية ومعسكرات المعايشة المتبادلة وقد أكد سيادته على قدرة الغردقة كمقصد سياحى على أستضافة كبريات البطولات العالمية فى رياضات عدة وأهمها الآلعاب الشاطئية ..

الجدير بالذكر أن منتجع الباتروس آكوا فيستا الرياضى بالغردقة قد أستضاف مؤخرا معكسرات منتخب كرة اليد المصرى أستعدادا لبطولة العالم لكرة اليد والتى ستقام بمصر فى الفترة من 13 – 31 يناير 2021 وقد أشاد المدرب الآسبانى روبرتو جارسيا بالمنتجع وأمكانياته الرياضية والخدمات الفندقية المميزة وتوفير كل سبل الراحة والآمان لخروج المعسكر فى أفضل حالاته

تقام مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من اليوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة " أرفع أيدك عالى "