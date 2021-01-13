نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي راحة من التدريبات غدًا بقرار موسيماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الخميس.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي خاض مرانا خفيفا اليوم الأربعاء بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز