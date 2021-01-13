الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

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أحمد جودة - القاهرة - رفض نادي الزمالك فكرة تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال الفترة الحالية، بعد الأزمة الأخيرة التي أثارها والد اللاعب في أحد البرامج التلفزيونية، بشأن وجود عرض من جانب نادي العين الإماراتي من أجل الحصول على نجله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر في الزمالك إن النادي رفض فكرة فتح ملف باب التفاوض مع أحمد سيد زيزو من أجل التجديد للتواجد مع النادي لفترة قادمة، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع النادي بنهاية الموسم المقبل، مع وجود تحفظ في الوقت الحالي على فتح باب تجديد التعاقدات في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن النادي إذا قام في الوقت الحالي بتعديل عقد أحمد سيد زيزو، فإن الإدارة الحالية ستدخل في خلاف مع طارق حامد وإمام عاشور اللذان يرغبان في تعديل عقودهما مع النادي بشكل رسمي.