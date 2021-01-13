نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشح برشلونة يوعد الجماهير بصفقة مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وعد مرشح لرئاسة نادي برشلونة جماهير وعشاق الفريق الكاتالوني بصفقة قوية في سبيل كسب ثقة أعضاء الفريق خلال الإنتخابات التي ستجرى في 24 يناير الجاري.

ووفقاً لما ورد ببرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني:"فإن المعركة على مقعد رئاسة البارسا أقحمت نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ضمن الوعود الانتخابية".

وسينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسي كل محاولات تجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسي.

وبحسب البرنامج الإسباني، فإن أحد المرشحين على مقعد رئاسة برشلونة وعد بإجراء صفقة تبادلية مدوية بضم مبابي، نظير الاستغناء عن أنطوان جريزمان لسان جيرمان، الصيف المقبل".

وأعلن برشلونة في وقت لاحق عن القائمة النهائية للمرشحين على مقعد الرئاسة، وهم: "خوان لابورتا، وفيكتور فونت، وتوني فريشا، وإيميلي روسود".

والجدير بالذكر أن مبابي ليس اللاعب الوحيد الذي استخدم لإغراء الأعضاء الفريق الكاتالوني في معركة الانتخابات، إذ سبق أن وعد بعض المرشحين بضم نيمار دا سيلفا وإيرلينج هالاند.