يوفنتوس يطلب التعاقد مع مهاجم جديد

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب فريق يوفنتوس الإيطالي في استقطاب مهاجم صريح، لتدعيم خط الهجوم، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت قناة "سبورت إيطاليا"، إن المدرب أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، يريد التعاقد مع مهاجم رابع خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ليساعد الثلاثي كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا وباولو ديبالا.

وأوضحت: أن يوفنتوس قدم عرضًا رسميًا للحصول على خدمات المهاجم جيانلوكا سكاماكا، لاعب فريق ساسولو المعار إلى جنوى، من أجل ضمه على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا، مع إلزامية الشراء في صيف عام 2022.

وأردفت: قدم السيدة العجوز عرض ينال اعجاب نادي ساسولو الذي يريد من 20 إلى 25 مليون يورو، للاستغناء عن المهاجم الشاب.

وأختتمت: يريد أكثر من نادي الظفر بخدمات سكاماكا في سوق الانتقالات الجاري، من ضمنهم بارما وبولونيا، ولكن بطل الكالتشيو يأتي على رأس الراغبين في ضمه.