الرياضة

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب الإمارات مساء الغد الخميس 14 يناير، لقاء يجمع بين آرسنال وضيفه كريستال بالاس، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى آرسنال لمواصلة النتائج الجيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق الفوز على جاره اللندني في المباراة.

وتغلب آرسنال في الجولة الماضية في الدوري الانجليزي على وست بروميتش ألبيون برباعية نظيفة.

بينما فاز كريستال بالاس بثنائية دون رد على نظيره شيفيلد يونايتد.

يحتل آرسنال المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

وتقام المباراة تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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