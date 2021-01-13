جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

وشهدت القرعة حصول بعض الفرق من على راحه وتأهلهم مباشرة للدور الثالث وهم، أشمون، وبني مزار، والماظة، وبدواي، ونبروة، كما ينتظر الألومنيوم الفائز من لقاء مركز شباب المراغة وأهلي المنشأة، ويلعب منتخب السويس مع الفائز من دمياط وأبو كبير،

1- نادي زد مع الترسانة2- هيليوبليس مع السكة الحديد3- الدخان مع المرج4- كوكاكولا مع بهتيم5- ج شبين مع العياط6- النجوم مع ميت خلف7- جولدي مع منوف8- سرس مع التأمين9- الشمس مع النصر10- إعلاميين مع حدائق الأهرام11- مستقبل وطن مع 6 أكتوبر12- دمنهور مع بروكس13- سيدي غازي مع بلطيم14- طنطا مع مياة البحيرة15- المراغة مع المدينة المنورة16- كيما مع م ش الزهراء17-طهطا مع رأس غارب18- سوهاج مع قنا19- الإتصالات مع العبور20- القومي مع المحاميين21- التليفونات مع بني سويف22- غزل شبين مع طوخ23- توت عنخ أمون مع ناصر الفكرية24- الواسطى مع لافيينا25- المنيا مع أخميم26- القوصية مع ديروط27- الأسمنت مع البترول