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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجريت اليوم قرعة مباريات الدور التمهيدي الثاني لتصفيات بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020-2021.
وشهدت القرعة حصول بعض الفرق من على راحه وتأهلهم مباشرة للدور الثالث وهم، أشمون، وبني مزار، والماظة، وبدواي، ونبروة، كما ينتظر الألومنيوم الفائز من لقاء مركز شباب المراغة وأهلي المنشأة، ويلعب منتخب السويس مع الفائز من دمياط وأبو كبير،
1- نادي زد مع الترسانة
2- هيليوبليس مع السكة الحديد
3- الدخان مع المرج
4- كوكاكولا مع بهتيم
5- ج شبين مع العياط
6- النجوم مع ميت خلف
7- جولدي مع منوف
8- سرس مع التأمين
9- الشمس مع النصر
10- إعلاميين مع حدائق الأهرام
11- مستقبل وطن مع 6 أكتوبر
12- دمنهور مع بروكس
13- سيدي غازي مع بلطيم
14- طنطا مع مياة البحيرة
15- المراغة مع المدينة المنورة
16- كيما مع م ش الزهراء
17-طهطا مع رأس غارب
18- سوهاج مع قنا
19- الإتصالات مع العبور
20- القومي مع المحاميين
21- التليفونات مع بني سويف
22- غزل شبين مع طوخ
23- توت عنخ أمون مع ناصر الفكرية
24- الواسطى مع لافيينا
25- المنيا مع أخميم
26- القوصية مع ديروط
27- الأسمنت مع البترول
28- م ش المراغة مع أهلي المنشأة
29- أبو تيج مع الفيوم
30- ميجا مع بيلا
31- صيد المحلة مع دكرنس
32- البلدية مع بني عبيد
33- كهرباء طلخا مع كوم حماده
34- م ش منية سمنود مع كفر الشيخ
35- بلقاس مع المنصورة
36- سبورتنج مع فاركز
37- الجزيرة مع الهلال
38- المجد مع الحرس
39- الجياد مع ابو قير
40- مصري السلوم مع الأوليمبي
41- المريخ مع كهرباء الاسماعيلية
42- رأس البر مع نجمة سيناء
43- الشرقية مع منشية الشهداء
44- بتروجت مع الزرقا
45- دمياط مع أبو كبير