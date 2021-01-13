نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضيحة جديدة لنجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية بريطانية، عن عودة الفرنسي بنجامين ميندي نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، للتجاوزات من جديد، والخروج عن النص المعروف بشكل غير لائق.

ووفقاً لما ورد بصحيفة "صن" البريطانية، فإن ميندي أقام حفل في منزله ليلة رأس السنة، وتواجد هناك العديد من الأشخاص، وشهد الحفل مخالفة للبروتوكول الصحي للتعامل مع فيروس كورونا".

وتابعت:" وأرسل اللاعب دعوة لفتاة من اليونان عبر وسائل التواصل الإجتماعي واستقبلها داخل منزله، لمدة 4 أيام بدءا من 29 يونيو الماضي".

وأكدت الصحيفة أن الفتاة جاءت مباشرة إلى منزل ميندي، لاسيما انها ذهبة معا إلى ليدز لرؤية طبيب الأسنان الخاص بنجم السيتي".

وأتمت:"تلقت الفتاة رسالة من ميندي يوم الثاني من يوليو الماضي، لحذف مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام تظهر خلاله داخل منزل اللاعب".