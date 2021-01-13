محمد صلاح: فخور ببلدي وأثق في تنظيم مشرف لمونديال اليد

علق محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021. وتنطلق بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، اليوم الأربعاء، بمواجهة المنتخب المصري لنظيره التشيلي. وكتب محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك:" فخور ببلدي حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة اليد ... أثق في تنظيم مشرف كعادتنا وأتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني".

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