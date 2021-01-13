الحكومة البريطانية تناشد بمنع الأحضان في البريميرليج

تعالت مطالبات لحث لاعبي الدوري الإنجليزي على منع المعانقات إثناء الاحتفال بتسجيل الهدف، طالب بعضهم بوضع قواعد أكثر صرامة وصلاحيات جديدة للحكم بإصدار بطاقات صفراء او حمراء لأي للاعب يحتضن زميلا له في الفريق لدفعهم الى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأطباء البريطانيون في حالة من الإحباط المتزايد بسبب المخالفات المتزايدة والمتكررة والسلوكيات الغريبة للاعبين داخل الملاعب وبين أروقة غرف الملاسبوالتي تعد انتهاكا صارخا لقواعد التباعد الاجتماعي التي دائما ما تحذر منه منظمة الصحة العاليمة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية البريطانية لموقع "سبورتس ميل" لا يمكننا التحايل على الحقائق ولا غض الطرف أكثر من ذلك، فنحن نواجه مشكلة حقيقية داخل ملاعبنا ولا يمكن حلها سوى بالإجراءات الصارمة وتطبيق العقوبات الحازمة.

ووضح الدكتور تانج، استشاري فيروسات في مستشفى ليستر الملكي، يمكننا معالجة تلك الإنتهاكات لإجرائات السلامة والتباعد داخل الملاعب التي من شأنها ان تعرضنا لمخاطر كبيرة وفرص اعلى لإنتقال الفيروس، بتثقيف اللاعبين وتوعيتهم ثم فرض عقوبة عليهم حتى لو كنا مضطرين لمعاقبة الجميع، فالعقاب الإداري حل أفضل وأنسب من العقاب الصحي في حال انتشار العدوى، ثم بعد ذلك ننتظر الوصول الى مرحلة تطعيم السكان جميعا باللقاحات المضادة للفيروس الحالي.

ويجب أن نذكر الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمسؤولياته دائما تجاه اللاعبين والعاملين به فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح فبمجرد عودة اللاعب الى منزله يمكنه نقل العدوى الى دائرة معارفه القريبة من الأهل والأصدقاء لذا يجب التفكير في طرق عقابية رادعة تلزم الجميع بقواعد السلامة والتباعد بما في ذلك الملعب وغرف الملابس والقاعات المغلقة وصالات التدريب.

ورغم تذايد حالات الإصابات داخل الملاعب، إلا انه لم تكشف الهيئات الحاكمة للرياضة حتى الآن عن أي عقوبات ضد الأندية أو اللاعبين الذين يواصلون خرق التباعد الاجتماعي.

طلب الدوري الإنجليزي الممتاز من الحكام التحدث إلى القادة والمدربين قبل المباراة `` لتجنب الاتصال غير الضروري '' وهناك ضباط امتثال في الملاعب يراقبون.



لا يعتقد الدوري أن اختصاص الحكام يمتد إلى معاقبة اللاعبين على عدم الامتثال للتباعد الاجتماعي.



ومع ذلك ، اقترح الدكتور تانغ أن الدوري مسؤول عن المنافسة الخاصة به وأنه ينبغي أن يمكّن الحكام من مراقبة التباعد في الميدان من أجل اللاعبين وعائلاتهم.



وسجل الدوري الإنجليزي إصابة 36 حالة داخل الملاعب من أصل 2593 فحص في إختباراته الأخيرة كما ظهرت الأزمة جلية في المملكة المتحدة بعد تسجيل 529 حالة وفاة أمس بزيادة أكثر من 30% عن ما تم تسجيله في نفس اليوم من الأسبوع الماضي من 407 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.



وتتعرض الحكومة والوزارات لضغوطات كبيرة في الأيام الأخيرة لتطبيق عقوبات على المخالفين داخل المستطيل الأخضر ولكن الأمر مازال متروكا للأندية لمعاقبة لاعبيها او فرض القواعد التي تراها مناسبة كل نادي على حدا.



ومع ذلك، ورغم كل تلك المناشدات، لم يكن لأي من ذلك تأثير على أرض الملعب الليلة الماضية حيث شاهدنا إحتفالات كل من إيفرتون وولفز وشيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد بشكل كبير بعد تسجيل أهداف حاسمة.



ادعى كريس وايلدر ، مدرب شيفيلد يونايتد ، أنه من "غير الطبيعي" منع اللاعبين من العناق بعد أن هاجم فريقه بيلي شارب ، بعد ركلة الجزاء التي سجلها فيرقه لحصل على اول إنتصار له هذا الموسم.



وقال كارل أنشيلوتي مدرب نادي ايفرتون إن ناديه كان يفعل كل شيء وفقًا للكتاب ولم يكن هناك ما يمنع لاعبيه من الاستمتاع بتسجيل الأهداف.



وقال "بصراحة ، لا توجد قاعدة تنص على عدم السماح لك بالاحتفال".



نحن صارمون حقًا في اتباع القواعد التي وضعها الدوري الإنجليزي الممتاز ، واتباع البروتوكولات ، وإذا قال الدوري الإنجليزي الممتاز إنه ليس عليك الاحتفال ، فلا داعي للعناق ، فلن نذهب من اجل الاحتفال. ا يزال وزراء الحكومة حريصين على تجنب إغلاق رياضة النخبة كما فعلوا في مارس الماضي ، لكنهم يدركون أن استمرار انتهاك القواعد يضعف قضيتهم.



قال وزير الصحة مات هانكوك: "رياضة النخبة مهمة. هذه أوقات صعبة والقدرة على مشاهدة كرة القدم على التلفاز أمر مهم حقًا لأن هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكنك القيام بها.



"أعلم أن الدوري الإنجليزي الممتاز يفكر مليًا في هذا الأمر. من المهم أن يتم تنفيذها بطريقة تحترم القواعد.



"لديهم ترتيبات خاصة لضمان سلامة اللاعبين ولديهم نظام اختبار ، لكنني أعتقد أنه من المهم أن يحترم الجميع ، ليس فقط الحرف ، ولكن روح القواعد.



"إنها في الواقع روح القواعد المهمة ، وهي عدم نقل المرض ، وتصرف كما لو كنت مصابًا به ومن ثم لن تنقله إلى الآخرين".