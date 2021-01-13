كواليس اقتراب ربيع ياسين من قيادة الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

إقترب ربيع ياسين، المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خلال الايام القليلة المقبلة، لاستكمال مسابقة الدوري العام.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن الاتصالات الهاتفية بدأت بين مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، وربيع ياسين عقب إعتذار محمد وهبه مدرب الفريق السابق عن تولى المهمة.
وتسببت مباراة الاسماعيلي بالبطولة العربية في تأجيل الاجتماع بين الادارة وربيع ياسين لحين عودة الفريق من المغرب.
من جانبه رحب ربيع ياسين، بتولي القيادة الفنية للدراويش، وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم الملف من جانب إدارة الإسماعيلي، الذي يبحث عن مدير فني للفريق، الذي يقوده مؤقتًا أبوطالب العيسوي نجم الإسماعيلي السابق.
يذكر أن هناك مرشحين أخرين على مائدة الدراويش من المدربين المحليين أبرزهم إيهاب جلال مدرب المقاصة وخالد جلال نجم الزمالك السابق وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب.
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