كما انفرد دوت الخليج .. بديل بواليا يصل إلى القاهرة تمهيدا لانتقاله للجونة

وصل الكونغولي إدريس موبومبو مهاجم نادي نكانا الزامبي ، إلى القاهرة أمس ، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله إلى الجونة مثلما انفرد دوت الخليج من قبل ، وذلك كبديل للزامبي والتر بواليا.

ورحل والتر بواليا عن نادي الجونة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف .

وكان إدريس موبومبو مهاجم نادي نكانا الزامبي أعلن عبر دوت الخليج توصله لاتفاق نهائي مع نادي الجونة للانضمام إلى النادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال موبومبو في تصريحات خاصة لصدى البلد : " اقتربت من الرحيل عن نادي نكانا الزامبي والاتجاه إلى مصر ". وأضاف: "لقد توصلت لاتفاق مع نادي الجونة من أجل الانتقال إليه في فترة الانتقالات الجارية ". وأرسل اللاعب فيديو لصدى البلد يودع به جماهير نادي نكانا الزامبي قائلًا : " أنا ممتن لكوني جزءا من هذا النادي العظيم ". واختتم حديثه قائلًا : " لقد قررت ان أترككم الآن لكن ستظلون دائمًا في قلبي ، أحتاج لدعمكم وصلاتكم دائمًا.. لقد اتخذت خطوة جديدة لكنني سأظل ابن النادي وستظلون في قلبي وسأعود مجددًا يومًا ما ".

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