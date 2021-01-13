الرياضة

كونتي يعلن تشكيلة انتر ميلان لمواجهة فيورنتينا في كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنتر ميلان تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة فيورنتينا وذلك على ملعب أرتيميو فيرنكي لحساب مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

وجاءت تشكيلة انتر ميلان على النحو التالي :-

• حراسة المرمى : سمير هاندانوفيتش.

• خط الدفاع : أشلي يونج ، سكرينيار ، رانوكيا ، كولاروف.

• خط الوسط : جاجليارديني ، سينسي ، سانشيز ، إريكسن ، بيريسيتش.

• خط الهجوم : مارتينز.

ومن المُنتظر أن يلاقي الفائز من تلك المباراة فريق نادي اي سي ميلان والذي تأهل يوم أمس على حساب تورينو بركلات الجزاء الترجيحية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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