نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتي يعلن تشكيلة انتر ميلان لمواجهة فيورنتينا في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنتر ميلان تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة فيورنتينا وذلك على ملعب أرتيميو فيرنكي لحساب مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

وجاءت تشكيلة انتر ميلان على النحو التالي :-

• حراسة المرمى : سمير هاندانوفيتش.

• خط الدفاع : أشلي يونج ، سكرينيار ، رانوكيا ، كولاروف.

• خط الوسط : جاجليارديني ، سينسي ، سانشيز ، إريكسن ، بيريسيتش.

• خط الهجوم : مارتينز.

ومن المُنتظر أن يلاقي الفائز من تلك المباراة فريق نادي اي سي ميلان والذي تأهل يوم أمس على حساب تورينو بركلات الجزاء الترجيحية.