الرياضة

عاجل.. ربيع ياسين يقترب من تدريب الاسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إقتراب الكابتن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب من تولي قيادة الإسماعيلي.

وعلم الفجر الرياضي من مصدر داخل إدارة الدراويش أن ربيع ياسين تصدر القائمة المرشحة لتولي المهمة والتي ضمت ثلاثة مدربين أجانب وبعض الأسماء المصرية.

ويميل المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي في إختيار ربيع ياسين بسبب رغبته الكبيرة في بناء جيل جديد للدراويش ومنح فرصة لظهور أكثر من لاعب شاب ما يتوافق مع ياسين الذي يجيد وبوقوة التعامل مع تلك المرحلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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