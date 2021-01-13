نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو مسلم يشيد بمدرب الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد ابو مسلم لاعب الأهلي السابق بآداء الفارس الأبيض خلال مباراة المصري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.
وأضاف ابو مسلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' آداء الزمالك تطور تحت قيادة باتشيكو ، واتسم بالجماعية وعدم اعتماد كل لاعب على إظهار إمكانياته الفردية.
واختتم ابو مسلم ، إمام عاشور لاعب كبير واستطاع حجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق وقدم مباراة مميزة خاصة وأنه يلعب فى غير مركزه.