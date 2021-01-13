أبو مسلم يشيد بمدرب الزمالك

واختتم ابو مسلم ، إمام عاشور لاعب كبير واستطاع حجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق وقدم مباراة مميزة خاصة وأنه يلعب فى غير مركزه.

وأضاف ابو مسلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' آداء الزمالك تطور تحت قيادة باتشيكو ، واتسم بالجماعية وعدم اعتماد كل لاعب على إظهار إمكانياته الفردية.

محمد يوسف

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